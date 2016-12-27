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04:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэрия раскритиковала проект модернизации маршрутной сети Хабаровска

Ученым ТОГУ предстоит доработать предложенный вариант схемы движения общественного транспорта.

Источник: Губерния онлайн

Проект модернизации маршрутной сети Хабаровска, разработанный учеными ТОГУ, отправили на доработку после критики со стороны городской администрации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Авторы идеи предлагали закольцевать автобусные маршруты и сделать пересадочные пункты. При условии, что пассажир укладывается в определенный временной промежуток, платить при пересадке за проезд ему бы не потребовалось. Но такой вариант мэрии показался неудобным.

«Предложение внедрить подобную схему оплаты вызывает сомнение. Он может быть удобен там, где один перевозчик, а у нас их 39. Как они смогут поделить плату? Много вопросов вызвала разработка. В реальности применить эту программу сложно — [ученые] предлагают кардинально менять схему движения по городу», — считает начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Также в мэрии недосчитались нескольких маршрутов, например, 71-го и 22-го.

«Зато предложен новый маршрут, который, по нашему убеждению, не нужен, потому что там низкий пассажиропоток. Мы предложили взять за основу существующую схему движения транспорта, потому что сейчас она максимально подстроена под пассажира», — отметил начальник управления транспорта.

По словам Сергея Суковатого, в 2017 году транспортная схема в краевой столице не поменяется.

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