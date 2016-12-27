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10:00 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде достроили первый энергообъект к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 26 дек — РИА Новости. Энергетики завершили строительство подстанции 110 киловольт «Береговая» на острове Октябрьский в Калининграде, которая возводилась в рамках подготовки региона в чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Подстанция «Береговая» — единственная подстанция закрытого типа в регионе, выполнена в виде здания, что исключает атмосферное воздействие на оборудование, обеспечивает экологическую безопасность и отсутствие шума, что в свою очередь позволяет гармонично вписать энергообъект в городскую среду.

«Для нас особенно важно, что она поспособствует развитию новой городской территории. Мы ценим то внимание, которое уделяют “Россети” нашему региону, за решение о докапитализации — оно поможет решить проблемы местной энергетики, повысит энергобезопасность региона», — сказал на открытии подстанции врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Строительство подстанции, которая обеспечит электроэнергией стадион на 35 тысяч мест на острове Октябрьский, началось в августе 2015 года. Тогда же была достигнута договоренность между региональными властями и энергетиками о том, что объект будет сдан на полгода раньше утвержденного срока. В первом квартале 2017 года будет производиться наладка оборудования. В марте 2017 года подстанция будет сдана в эксплуатацию.

«С подстанции “Береговая” мы начинаем новую эпоху развития энергосистемы Калининградской области. В этом заинтересованы на государственном уровне, что подтверждает утверждение масштабной Программы развития электросетевого комплекса региона на ближайшие пять лет. Мы намерены создать здесь эталонную модель энергосистемы», — сказал гендиректор ПАО «Россети» Олег Бударгин.

Подстанция «Береговая» будет работать полностью в автоматическом режиме. Вырабатывать электроэнергию будут два трансформатора отечественного производства: 48-тонное оборудование привезли в Калининград из Тольятти. Номинальная мощность трансформаторов подобрана на перспективу, с учетом дальнейшего возведения микрорайона вокруг главной футбольной арены. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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