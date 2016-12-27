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05:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Во всех котельных Приангарья будут жестко контролировать запасы угля

Жестко контролировать доставку необходимого количества топлива во все котельные Иркутской области до наступления новогодних праздников потребовал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как 26 декабря 2016 года сообщила пресс-служба регионального правительства, полпред совместно с губернатором Сергеем Левченко провел в Иркутске заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Чтобы в новогоднюю ночь нам не пришлось выискивать должностных лиц, которые этого не сделали, предлагаю обеспечить накопление соответствующих запасов топлива на всех котельных. Чтобы пройти длительные январские каникулы без срывов. В этой ситуации у нас сегодня контрольная точка — Вихоревка, остальные более-менее стабильны», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов сообщил, что теплоснабжение населенных пунктов Иркутской области обеспечивают 1026 коммунальных теплоисточников. Своевременно сформирован аварийно-технический запас региона на сумму 276 млн рублей. Впервые за последние годы в полном объеме проведено финансирование выпадающих доходов и топливных субсидий: сегодня все средства по задолженности предыдущих периодов и текущие платежи уже направлены в муниципальные образования. Из аварийно-технического запаса выдано оборудования и топлива на 155 млн рублей.

Руслан Болотов отметил, что потребность в топливе на отопительный период 2016 — 2017 годов составляет в Иркутской области 1,7 млн тонн угля (нормативный запас выполнен на 93%), жидкого топлива — 90 тыс. тонн (нормативный запас составляет 69%). Муниципалитетам уже выделено 70 тыс. тонн угли из аварийно-технического запаса.

«Руководители предупреждены о персональной ответственности за соблюдение стабильности и снижение рисков в отопительном сезоне именно в Вихоревке. Резерв там создан. Четыре котла работают. Электрокотел пущен. Надеюсь, что комплекс мероприятий, который был проведен в последнее время, даст свои результаты», — отметил Сергей Меняйло.

Полпред президента РФ подчеркнул, что это касается и других муниципальных образований. Необходимо повышение готовности всех дежурных служб и аварийных бригад, наличие аварийно-технического запаса и топлива в нужном количестве.

Распоряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области с 31 декабря до окончания январских праздников установлено круглосуточное дежурство ответственных работников министерства. Соответствующие графики дежурств должны быть подготовлены администрациями муниципальных образований и предприятиями коммунального комплекса с целью обеспечения безаварийной работы объектов ЖКХ.

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта на 06:00 26 декабря температура теплоносителя котельной «Водогрейная» в Вихоревке составила Т-71/54 градусов, работали все котлы. 24 декабря был проведен пробный пуск электрокотла № 4. Утром температура наружного воздуха в городе была -22 градуса.

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