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06:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Набережную Качи в центре Красноярска застроят новым жильем

На территории появятся 9-этажные дома.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска намерена застроить квартал на берегу Качи в Центральном районе. Распоряжение появилось на официальном сайте администрации.

Согласно документу, в зону застройки попадает квартал, ограниченный улицами Лебедевой, Перенсона, Коммунистической и Вейнбаума в районе моста через Качу. Сейчас на территории стоят старые дома, которые предполагается пустить под снос.

Площадь участка — около 5 тыс. кв. метров. На большей части территории, согласно Генплану, возможно строительство многоэтажных домов (от 9 этажей и выше). Рядом с постройками планируется создание большой парковки на 159 мест. Интересно, что часть территории находится в охранной зоне объекта культурного наследия, поэтому при застройке необходимо учесть законодательные ограничения.

В мэрии отметили, что обеспеченность дома детсадами составит до 19 мест на 1000 человек (при норме 54). Доступность школ составит до 33 мест (при норме 91).

Добавим, дата торгов на застройку пока не определена.

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