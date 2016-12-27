Более 6 млрд получит Приангарье на развитие улично-дорожной сети Иркутской агломерации

Как 27 декабря 2016 года сообщила пресс-служба регионального правительства, финансирование дорожной отрасли обсудили накануне губернатор Сергей Левченко, заместитель председателя правительства Руслан Болотов, представители министерства строительства, дорожного хозяйства и министерства финансов Иркутской области. Губернатор особо отметил, что такую поддержку получили лишь 18 регионов РФ.

Деньги из федерального бюджета на дороги Иркутская область получит благодаря участию в приоритетном проекте стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В регионе разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации, ядром которой является Иркутск, а спутниками — населенные пункты Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского муниципальных районов. Общая протяженность дорожной сети Иркутской агломерации составляет более 632 км.

Реализация программы предусмотрена в три этапа: первый этап — 2017−2018 годы; второй этап — 2019−2021 годы; третий этап — 2022−2025 годы. В 2017—2018 годах предусмотрено в основном выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, установке светофорных объектов, знаков, ограждений. В 2019—2025 годах планируется проведение капитального ремонта, строительство, реконструкция автомобильных дорог, также будут продолжены работы по ремонту дорожной сети.

По итогам программы к концу 2018 года будет приведено в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 75,3% дорожной сети Иркутской агломерации, к 2025 году — 93,8%. Кроме того, в 2018 году будут ликвидированы 52 очага аварийности, в 2025 году — 69.

Согласно письму Минтранса России, на 2017−2018 годы Иркутской области предусмотрены средства 625 млн и 730 млн рублей соответственно. Федеральные средства распределены в следующем порядке: в 2017 году направят 298 млн рублей на улично-дорожную сеть Иркутска, 120 млн рублей — Ангарский городской округ, 57 млн рублей — город Шелехов, 150 млн рублей — на региональные дороги; в 2018 году 302 млн рублей — городу Иркутску, 70 млн рублей — Ангарскому городскому округу, 53 млн. рублей — городу Шелехову, 305,0 млн рублей — на региональные дороги.

Основным условием предоставления государственной поддержки из федерального бюджета является обеспечение софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области не менее 50%.