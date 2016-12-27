Более 6 млрд получит Приангарье на развитие улично-дорожной сети Иркутской агломерации
Иркутская область в 2017—2025 годах получит 6 млрд 115 млн рублей из федерального бюджета на развитие
Иркутская область в 2017—2025 годах получит 6 млрд 115 млн рублей из федерального бюджета на развитие
Как 27 декабря 2016 года сообщила
Деньги из федерального бюджета на дороги Иркутская область получит благодаря участию в приоритетном проекте стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В регионе разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации, ядром которой является Иркутск, а спутниками — населенные пункты Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского муниципальных районов. Общая протяженность дорожной сети Иркутской агломерации составляет более 632 км.
Реализация программы предусмотрена в три этапа: первый этап — 2017−2018 годы; второй этап — 2019−2021 годы; третий этап — 2022−2025 годы. В 2017—2018 годах предусмотрено в основном выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, установке светофорных объектов, знаков, ограждений. В 2019—2025 годах планируется проведение капитального ремонта, строительство, реконструкция автомобильных дорог, также будут продолжены работы по ремонту дорожной сети.
По итогам программы к концу 2018 года будет приведено в соответствие с нормативными требованиями к
Согласно письму Минтранса России, на 2017−2018 годы Иркутской области предусмотрены средства 625 млн и 730 млн рублей соответственно. Федеральные средства распределены в следующем порядке: в 2017 году направят 298 млн рублей на
Основным условием предоставления государственной поддержки из федерального бюджета является обеспечение софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области не менее 50%.