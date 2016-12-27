В Омской области с первого января повысится плата за коммуналку

Сейчас те омичи, у кого нет счётчиков, платят за воду и свет по нормативу с повышающим коэффициентом. В 2016 году он составил 1,4, после новогодних праздников он будет уже 1,5.

Таким образом, для «бесприборников» нормативы обещают вырасти на 50%.

Напомним, что Россия взяла курс на сбережение коммунальных ресурсов ещё в 2012 году. Под требование подпадали не все здания, а лишь дома, имеющие техническую возможность для установки счётчиков потребления. Однако, когда такое условие появилось, люди не спешили его выполнять, а государство несколько раз откладывало введение штрафов за игнорирование норм. С 1 января 2015 года согласно законодательству вступили в силу повышающие коэффициенты. Целью их введения было стимулирование населения к установке индивидуальных приборов учёта.