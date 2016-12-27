Цены на детское питание завышали в хабаровском супермаркете

Было установлено, что в торговой точке цены на детские соки завышались на 20,98%, на пюре — более чем на 2%. Всего завышение выявили по восьми наименованиям.

В отношении директора супермаркета возбуждено дело об административном правонарушении. Цены снижены до уровня, допустимого законодательством, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.