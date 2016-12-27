Радиоприбор готов набирать сотрудников
Предприятие «Радиоприбор» подписало контракт по гособоронзаказу. Набирать новых сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода начнут уже в январе, сообщает ИА «Дейта».
Предприятие «Радиоприбор» подписало контракт по гособоронзаказу. Набирать новых сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода начнут уже в январе, сообщает ИА «Дейта».
Об этом сообщил первый
Напомним, трехлетний контракт подписан после принятия 26 декабря постановления Правительства РФ о гособоронзаказе.
«В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей, с января начнется набор сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода. Ранее из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам сотрудникам предприятия. говорится в сообщении администрации Приморского края.
Напомним, решением Арбитражного суда Приморья на заводе была введена процедура банкротства и внешнее управление. Прежнему руководству предприятия было предъявлено обвинение по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере. Кроме того, установлено, что произошло отчуждение ликвидных активов, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Тогда СУ СК России по Приморскому краю заявило, что в данном случае речь шла о сумме в 81 миллион рублей. Следователи также отметили, что в целом руководство предприятия нанесло ему ущерб в размере около 365 миллионов рублей.
«Радиоприбор» — одно из ведущих предприятий