Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
Кадыров высказался о крушении российского самолета Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
07:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Радиоприбор готов набирать сотрудников

Предприятие «Радиоприбор» подписало контракт по гособоронзаказу. Набирать новых сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода начнут уже в январе, сообщает ИА «Дейта».

Об этом сообщил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев по итогам совещания с первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Иваном Харченко.

Напомним, трехлетний контракт подписан после принятия 26 декабря постановления Правительства РФ о гособоронзаказе.

«В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей, с января начнется набор сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода. Ранее из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам сотрудникам предприятия. говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, решением Арбитражного суда Приморья на заводе была введена процедура банкротства и внешнее управление. Прежнему руководству предприятия было предъявлено обвинение по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере. Кроме того, установлено, что произошло отчуждение ликвидных активов, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Тогда СУ СК России по Приморскому краю заявило, что в данном случае речь шла о сумме в 81 миллион рублей. Следователи также отметили, что в целом руководство предприятия нанесло ему ущерб в размере около 365 миллионов рублей.

«Радиоприбор» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Выходные дни в 2017 году определены по сложной схеме
Обнаружен черный ящик самолёта Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь