Радиоприбор готов набирать сотрудников

Об этом сообщил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев по итогам совещания с первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Иваном Харченко.

Напомним, трехлетний контракт подписан после принятия 26 декабря постановления Правительства РФ о гособоронзаказе.

«В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей, с января начнется набор сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода. Ранее из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам сотрудникам предприятия. говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, решением Арбитражного суда Приморья на заводе была введена процедура банкротства и внешнее управление. Прежнему руководству предприятия было предъявлено обвинение по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере. Кроме того, установлено, что произошло отчуждение ликвидных активов, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Тогда СУ СК России по Приморскому краю заявило, что в данном случае речь шла о сумме в 81 миллион рублей. Следователи также отметили, что в целом руководство предприятия нанесло ему ущерб в размере около 365 миллионов рублей.