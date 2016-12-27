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08:00 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье стали чаще выявлять небезопасную пищевую продукцию

Приморские производители пищевых продуктов не заботятся об их качестве и безопасности. Исследования межведомственной лаборатории Россельхознадзора показали: кишечная палочка, стафилококк и другие бактерии в продукции практически стали нормой, а состав любимых приморцами полуфабрикатов вызывает желание от них отказаться.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Росселхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, последний месяц для специалистов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора стал богатым на выявления небезопасных продуктов питания. Пробы молочной, мясной, рыбной продукции и морепродуктов отбирались в рамках государственного и производственного контроля, пищевого мониторинга и самостоятельного обращения предпринимателей.

Молочная продукция, привезенная из села Степного, не порадовала из-за наличия бактерий группы кишечной палочки и стафилококка, которых вообще не должно быть, и превышенными показателями дрожжей и плесени, что может говорить как о нарушениях условий хранения, так и несоблюдении санитарно-гигиенических норм.

Плесень, попадая в организм человека, вызывает токсикозы, а дрожжи способствуют накоплению токсических веществ и вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, угнетая при этом иммунную и выделительную системы организма. Сельские молочники превысили допустимый показатель дрожжей более, чем в 30 раз.

Новгородское и алтайское сливочное масло, как показали лабораторные испытания, не соответствуют нормам ГОСТа (32261- 2013) по жирно-кислотному составу, что говорит о том, что молочный жир коровьего молока заменен на любой другой — не молочный.

Навага и окунь, отобранные для исследований в Арсеньеве, не прошли проверку на паразитарную чистоту. Живые личинки анизакисов и псевдотерранов облюбовали внутренние органы наваги и окуня. Эти гельминты чрезвычайно опасны для человека, а потому их наличие в живом виде в рыбе вообще не допускается едиными ветеринарно-санитарными требованиями.

Хасанская красная икра, так же как и сделанная в Артеме, изобиловала кишечной палочкой, стафилококком и содержала повышенное количество других микроорганизмов. Можно с уверенностью сказать, что при ее выпуске, хранении и транспортировке точно не соблюдались ветеринарно-санитарные нормы.

Уссурийская малосольная кета пересолена по результатам одной пробы и с очень неприятным запахом — в другой.

Любимая приморцами сельдь «Матье» — с «приправой» из стафилококка и других бактерий.

Не безопасным стало бы употребление в пищу филе-кусочков сельди в масле и с различными ароматическими добавками — лимоном, укропом, приготовленной уссурийским производителем. Помимо «стандартного набора» из стафилококка, кишечной палочки и микробов «в ассортименте», селедка оказалась пересоленной и с сильным спиртовым привкусом и запахом.

Уссурийские производители вновь огорчили. В тушеной свинине обнаружена плесень, в копченых свиных ушках в вакуумной упаковке — набор бактерий и кишечная палочка в превышенной концентрации. В семи пробах свинины содержание антибиотика тетрациклина превышало допустимые показатели от полутора до семи раз. Уссурийская говядина напичкана антибиотиком бензилпенициллином в среднем в три раза выше нормы.

Говядина из поселка Кировского содержит антибиотиков более чем в 20 раз сверх нормы. Чуть ниже этот показатель у говядины из села Павло-Федоровка.

Результаты всех исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а забракованная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

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