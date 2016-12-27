Самолет Л-410 в Хабаровском крае отправился в первый технический рейс
Специалисты оценят возможность организации регулярного воздушного сообщения с Верхнебуреинским районом.
Специалисты оценят возможность организации регулярного воздушного сообщения с Верхнебуреинским районом.
Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.
Сегодня из Хабаровска отправился в первый технический рейс самолет Л-410. На его борту — представители Правительства края, компании СУЭК, КГУП «Хабаровские авиалинии». Специалистам предстоит оценить возможность организации регулярного воздушного сообщения с Чегдомыном, сообщили ИА AmurMedia в
На данный момент с районным центром налажено только железнодорожное и автомобильное сообщение. Вместе с тем в советское время в поселке активно работал аэропорт, который принимал по несколько рейсов в день. Сегодня в Чегдомыне сохранилась только посадочная площадка.
По итогам рейса и совещаний с краевыми и районными властями, в первом квартале 2017 года будет подготовлено
Работа по повышению транспортной доступности Верхнебуреинского района ведется по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта. Партнерами региональных властей здесь выступают компания СУЭК и администрация муниципального образования. В последнее время пассажиропоток на данном направлении стал расти. Это связано с реализацией проекта «Большой Чегдомын» по развитию монопоселения, а также расширением инвестиционного проекта ОАО «Ургалуголь» по добыче и обогащению угля.