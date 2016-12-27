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08:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Самолет Л-410 в Хабаровском крае отправился в первый технический рейс

Специалисты оценят возможность организации регулярного воздушного сообщения с Верхнебуреинским районом.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.

Сегодня из Хабаровска отправился в первый технический рейс самолет Л-410. На его борту — представители Правительства края, компании СУЭК, КГУП «Хабаровские авиалинии». Специалистам предстоит оценить возможность организации регулярного воздушного сообщения с Чегдомыном, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На данный момент с районным центром налажено только железнодорожное и автомобильное сообщение. Вместе с тем в советское время в поселке активно работал аэропорт, который принимал по несколько рейсов в день. Сегодня в Чегдомыне сохранилась только посадочная площадка.

По итогам рейса и совещаний с краевыми и районными властями, в первом квартале 2017 года будет подготовлено технико-экономическое обоснование возобновления авиационного сообщения. Специалисты проанализируют загрузку, рассчитают стоимость рейса и авиабилетов, оценят состояние инфраструктуры на посадочной площадке.

Работа по повышению транспортной доступности Верхнебуреинского района ведется по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта. Партнерами региональных властей здесь выступают компания СУЭК и администрация муниципального образования. В последнее время пассажиропоток на данном направлении стал расти. Это связано с реализацией проекта «Большой Чегдомын» по развитию монопоселения, а также расширением инвестиционного проекта ОАО «Ургалуголь» по добыче и обогащению угля.

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