Прикамье получило 14 новых машин скорой помощи

Машины уже прибыли в Пермский край. Из них 10 класса В с полным приводом и 4 — класса В с задним приводом. Все автомобили отечественного производства. Транспорт оснащен современным медицинским оборудованием.

Машины переданы больницам Березников, Лысьвы, Пермского района (3 автомобиля), Губахи, Краснокамска, Кизела, Верещагино, Нытвы, Оханска, Очера, Сивы, Чернушки. Стоит отметить, в августе 2016 года в правительстве России было принято решение о выделении Прикамью 13 автомобилей скорой помощи, которые уже работают в нашем регионе.