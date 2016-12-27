Екатеринбургские перевозчики просят накинуть 8 рублей к тарифу

Проезд в общественном транспорте может подорожать до 32 рублей. Как сообщил «Уралинформбюро» гендиректор «Муниципального объединения автобусных предприятий» Владимир Кайсаров, перевозчики обратились с такой заявкой в Региональную энергетическую комиссию. Ее рассмотрят 28 декабря. Если РЭК даст добро, проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах подорожает уже с 15 января 2017 года.

«Сейчас приходится экономить на ремонте, простаивает много старого транспорта. Задолженность перед кредиторами составляет более 400 миллионов рублей. Повышение не решит проблему, но позволит выжить», — отметил Владимир Кайсаров.

Последний раз стоимость проезда в Екатеринбурге поднималась год назад — с 23 до 26 рублей. Тогда повышение вызвало волну возмущения среди горожан.