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08:55 (мск), источник: Publika.md

ТВ и радио не смогут в дневное время рекламировать алкогольные напитки

Рекламу алкоголя на телевидении и радио запретят в дневное время. Эту продукцию также не смогут рекламировать печатные и интернет СМИ.

Источник: Publika.md

Проект разработали в минздраве.

Согласно документу, рекламу алкоголя, в том числе пива, на ТВ и радио запретят с шести утра до десяти часов вечера. Спиртные напитки не смогут рекламировать в общественном транспорте и кинотеатрах.

Кроме того, производители и импортеры алкогольной продукции не смогут быть спонсорами мероприятий для детей младше 18 лет.

По данным министерства здравоохранения, более 60% граждан нашей страны употребляют крепкие спиртные напитки, около 30% предпочитают пиво.

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