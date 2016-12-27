ТВ и радио не смогут в дневное время рекламировать алкогольные напитки

Проект разработали в минздраве.

Согласно документу, рекламу алкоголя, в том числе пива, на ТВ и радио запретят с шести утра до десяти часов вечера. Спиртные напитки не смогут рекламировать в общественном транспорте и кинотеатрах.

Кроме того, производители и импортеры алкогольной продукции не смогут быть спонсорами мероприятий для детей младше 18 лет.

По данным министерства здравоохранения, более 60% граждан нашей страны употребляют крепкие спиртные напитки, около 30% предпочитают пиво.