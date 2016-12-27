В Металлургическом районе Челябинска позеленеет вода

В МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) утверждают, что окрашивание воды производится с целью обнаружения утечек из системы отопления и горячего водоснабжения в затопленных грунтовыми и иными водами каналах и камерах.

Для выявления утечек будет использован специальный безопасный краситель «Уранин А». Краситель применяется в качестве индикатора утечек, представляет собой натриевую соль флуоресцеина, хорошо растворимую в воде с ярко выраженным зеленым цветом. Он является органическим растворителем, абсолютно безопасен для человека, животных и окружающей среды, не оставляет осадка на поверхностях.