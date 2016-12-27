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08:47 (мск), источник: Uralpress.ru

В Металлургическом районе Челябинска позеленеет вода

Во вторник вечером, 27 декабря, в северной зоне Металлургического района Челябинска начнутся работы по выявлению и устранению утечек на сетях теплоснабжения. В часть контура тепловой сети введут зеленый краситель.

Источник: Reuters

В МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) утверждают, что окрашивание воды производится с целью обнаружения утечек из системы отопления и горячего водоснабжения в затопленных грунтовыми и иными водами каналах и камерах.

Для выявления утечек будет использован специальный безопасный краситель «Уранин А». Краситель применяется в качестве индикатора утечек, представляет собой натриевую соль флуоресцеина, хорошо растворимую в воде с ярко выраженным зеленым цветом. Он является органическим растворителем, абсолютно безопасен для человека, животных и окружающей среды, не оставляет осадка на поверхностях.

В случае окрашивания воды из крана в квартирах в желто-зеленый цвет, необходимо сообщить в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 723−01−87.

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