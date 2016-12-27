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08:46 (мск), источник: Nakanune.ru

На челябинском предприятии «Мечела» до марта сократят 70 сотрудников

В Челябинской области массовых сокращений на ПАО «Уральская кузница» не будет. Оптимизация штата на предприятии затронет только служащих, руководителей и пенсионеров.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главного управления по труду и занятости населения региона.

В 2016 году предприятие стало участником программы реализации дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Челябинской области. В течение года завод работал в режиме неполного рабочего дня. В рамках реализации программы 97 работников «Уральской кузницы» прошли переобучение по востребованным на региональном рынке труда профессиям, 323 сотрудника были трудоустроены на временную работу. На реализацию в текущем году программы предприятием было израсходовано 5,49 млн рублей, из них 3,63 млн рублей из федерального бюджета.

Благодаря участию в программе на ПАО «Уральская кузница» в феврале-марте 2017 года планируется высвобождение 70 служащих и руководителей, из них 15 пенсионеров. Рабочих оптимизация не затронет.

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