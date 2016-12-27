На челябинском предприятии «Мечела» до марта сократят 70 сотрудников
В Челябинской области массовых сокращений на ПАО «Уральская кузница» не будет. Оптимизация штата на предприятии затронет только служащих, руководителей и пенсионеров.
В Челябинской области массовых сокращений на ПАО «Уральская кузница» не будет. Оптимизация штата на предприятии затронет только служащих, руководителей и пенсионеров.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В 2016 году предприятие стало участником программы реализации дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Челябинской области. В течение года завод работал в режиме неполного рабочего дня. В рамках реализации программы 97 работников «Уральской кузницы» прошли переобучение по востребованным на региональном рынке труда профессиям, 323 сотрудника были трудоустроены на временную работу. На реализацию в текущем году программы предприятием было израсходовано 5,49 млн рублей, из них 3,63 млн рублей из федерального бюджета.
Благодаря участию в программе на ПАО «Уральская кузница» в