На челябинском предприятии «Мечела» до марта сократят 70 сотрудников

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главного управления по труду и занятости населения региона.

В 2016 году предприятие стало участником программы реализации дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Челябинской области. В течение года завод работал в режиме неполного рабочего дня. В рамках реализации программы 97 работников «Уральской кузницы» прошли переобучение по востребованным на региональном рынке труда профессиям, 323 сотрудника были трудоустроены на временную работу. На реализацию в текущем году программы предприятием было израсходовано 5,49 млн рублей, из них 3,63 млн рублей из федерального бюджета.