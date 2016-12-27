Чиновники прокомментировали асфальтирование дорог Краснодара зимой

Как сообщал «Югополис», накануне представители ОНФ выявили случаи укладки дорожного покрытия в снег в Краснодаре. После этого активисты попросили мэра прекратить асфальтировать снежные дороги.

Краснодарские чиновники, напротив, не видят ничего страшного в том, чтобы асфальтировать дороги города при минусовой температуре.

— Уплотнение асфальтобетонной смеси ведется специальными катками при температуре асфальтобетона в 130−150 градусов. Именно при этой температуре обеспечивается максимальное уплотнение смеси, которое гарантирует более длительный срок эксплуатации дорожного полотна. При проведении дорожных работ при отрицательных температурах, в том числе — в зимних условиях, необходимое уплотнение асфальтобетона достигается за счет добавления в асфальтобетон различных специальных добавок, — сообщил заместитель директора городского департамента строительства Борис Сухов.

В частности, в настоящее время в Краснодаре укладка дорожного полотна производится на участке ул. Солнечной от ул. Агрохимической до ул. Российской. Здесь на протяжении около 840 метров ведется ремонт асфальтобетонного покрытия с восстановлением основания дороги в тех местах, где произошли разрушения. В настоящий момент сделана полоса проезжей части шириной 8−9 метров.

Заместитель директора городского департамента строительства также пояснил, что для получения качественного покрытия при укладке асфальтобетона важно соблюсти два момента — поверхность дороги должна быть сухой и чистой, а также необходимо выдержать температуру асфальтобетонной смеси, которая подвергается уплотнению в горячем состоянии. Даже учитывая транспортировку и остывание в процессе работ, за счет добавок необходимые условия выдерживаются. Технология соблюдается.