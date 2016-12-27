В Нижнем Новгороде снова выставили на торги участок под строительство спортшколы

Участок расположен в Советском районе, на ул. Маршала Малиновского, у дома 12. Его площадь составляет 6,82 тысяч кв. м. На торги выставлено право аренды на три года по начальной цене (размер ежегодной арендной платы) в размере 3,11 млн рублей. Шаг аукциона составляет 50 тысяч рублей.

Городские власти уже не раз выставляли на торги этот участок, однако желающих приобрести аренду не было. Последний раз торги проходили в декабре этого года.