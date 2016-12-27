Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Вред красного мяса поставили под сомнение
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
Эксперты назвали причину отказа Лукашенко приехать в РФ на саммит
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
12:18 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде снова выставили на торги участок под строительство спортшколы

В Нижнем Новгороде снова выставили на торги участок под строительство детской юношеской спортшколы. Об этом говорится в материалах на сайте администрации города.

Участок расположен в Советском районе, на ул. Маршала Малиновского, у дома 12. Его площадь составляет 6,82 тысяч кв. м. На торги выставлено право аренды на три года по начальной цене (размер ежегодной арендной платы) в размере 3,11 млн рублей. Шаг аукциона составляет 50 тысяч рублей.

Городские власти уже не раз выставляли на торги этот участок, однако желающих приобрести аренду не было. Последний раз торги проходили в декабре этого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Россия оказалась на третьем месте в мире по продаже оружия
Песков назвал Таможенный кодекс ЕврАзЭС безальтернативным
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
В Иркутской области на замминистра завели дело из-за отравлений
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Власти задумались, почему водители отказываются от «продувки» Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
«Пятница!» закрывает шоу «Орел и решка. Шопинг» Ведущая популярного проекта про путешествия поделилась печальной новостью в своем микроблоге
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь