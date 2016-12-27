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10:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во вторник стартуют выплаты январских пенсий

Как сообщили в столичном управлении Пенсионного фонда, в случае, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Светлана Глущенко заявила, что выплата части январских пенсий за 2017 год будет осуществляться с 27 декабря.

«Правительство приняло постановление 21 декабря 2016 года, которым предусмотрена частичная выплата пенсий за январь 2017 года в декабре 2016 года», — цитирует Глущенко УНИАН.

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Она напомнила, что правительство установило сроки получения выплат. В случае, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря. Если начисление пенсии происходит через почтовые отделения с 4 по 10 января включительно, пенсии будут финансироваться с 27 декабря.

Пенсионерам, которые не смогут получить средства до конца месяца, их выплатят с 5 января 2017 года.

Для пенсионеров, которые получают деньги с 16 по 25 января через банки и с 11 по 25 января через почтовые отделения, выплаты будут совершаться в обычном режиме в установленные сроки.

Кабинет министров одобрил выплату Пенсионным фондом пенсий за январь 2017 года с 25 декабря: решением предусматривается провести финансирование выплаты пенсий после 25 декабря пенсионерам, которые получают пенсии через учреждения банков с установленными датами выплаты по 15 января 2017 года включительно, и тем, которые получают пенсии через учреждения почтовой связи с установленными датами выплаты по 10 января 2017 года включительно.

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