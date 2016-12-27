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10:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пустырь около «Арены-Север» отдадут под новый ТЦ

Торги объявят в начале 2017 года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска намерена продать участок в районе «Арены-Север» под строительство нового торгового центра. Земля, где планируются работы, сейчас пустует.

Согласно опубликованному плану торгов на январь-февраль 2017 года, общая площадь территории под строительство составляет 59,4 тыс. кв. метров. Мэрия предполагает, что на пустыре появится ТРЦ. По предварительным подсчетам, аренда земли принесет в городскую казну минимум 32 млн рублей.

Интересно, что в районе предполагаемого строительства уже есть торговые центры. Рядом с участком расположены ТРЦ «Планета», «Леруа Мерлен» и другие крупные торговые объекты. Неподалеку от нового ТЦ появится гипермаркет IKEA.

Также мэрия Красноярска хочет пустить с молотка участки в других районах города под размещение коммерческих объектов. Всего в списке указаны 18 территорий.

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