Пустырь около «Арены-Север» отдадут под новый ТЦ
Торги объявят в начале 2017 года.
Торги объявят в начале 2017 года.
Мэрия Красноярска намерена продать участок в районе «Арены-Север» под строительство нового торгового центра. Земля, где планируются работы, сейчас пустует.
Согласно опубликованному плану торгов на
Интересно, что в районе предполагаемого строительства уже есть торговые центры. Рядом с участком расположены ТРЦ «Планета», «Леруа Мерлен» и другие крупные торговые объекты. Неподалеку от нового ТЦ появится гипермаркет IKEA.
Также мэрия Красноярска хочет пустить с молотка участки в других районах города под размещение коммерческих объектов. Всего в списке указаны 18 территорий.