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10:47 (мск), источник: ТАСС

Мэрия Новосибирска: завод Коминтерна не пострадает от новых санкций США

По данным администрации города, предприятие ориентировано на внутренний рынок.

Источник: AP 2016

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новосибирский производитель электроники — завод имени Коминтерна, попавший в обнародованный накануне новый санкционный список США, не пострадает от санкций, поскольку ориентирован на внутренний рынок. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

«Санкции мало повлияют на деятельность завода, поскольку он ориентирован на внутренний рынок. Завод выполняет гособоронзаказ, и не думаю, что санкции ему как-то помешают», — сказал Люлько.

На заводе ТАСС пообещали предоставить комментарий позже.

Новосибирский завод имени Коминтерна входит в концерн «Алмаз-Антей» и выпускает радиолокационные станции обнаружения для зенитно-ракетных комплексов С300 и С400 и других средств ПВО. Он стал четвертым новосибирским предприятием, вошедшим в санкционный список: ранее в него вошли Новосибирский завод полупроводниковых приборов, ПО «Луч», а также производитель приборов ночного видения «Катод».

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