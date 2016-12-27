Мэрия Новосибирска: завод Коминтерна не пострадает от новых санкций США

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новосибирский производитель электроники — завод имени Коминтерна, попавший в обнародованный накануне новый санкционный список США, не пострадает от санкций, поскольку ориентирован на внутренний рынок. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

«Санкции мало повлияют на деятельность завода, поскольку он ориентирован на внутренний рынок. Завод выполняет гособоронзаказ, и не думаю, что санкции ему как-то помешают», — сказал Люлько.

На заводе ТАСС пообещали предоставить комментарий позже.