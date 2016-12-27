Мэрия Новосибирска: завод Коминтерна не пострадает от новых санкций США
По данным администрации города, предприятие ориентировано на внутренний рынок.
По данным администрации города, предприятие ориентировано на внутренний рынок.
НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новосибирский производитель электроники — завод имени Коминтерна, попавший в обнародованный накануне новый санкционный список США, не пострадает от санкций, поскольку ориентирован на внутренний рынок. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
«Санкции мало повлияют на деятельность завода, поскольку он ориентирован на внутренний рынок. Завод выполняет гособоронзаказ, и не думаю, что санкции ему
На заводе ТАСС пообещали предоставить комментарий позже.
Новосибирский завод имени Коминтерна входит в концерн «Алмаз-Антей» и выпускает радиолокационные станции обнаружения для