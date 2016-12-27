Предприятие в Хабаровском крае оштрафовали на 500 тысяч рублей

Установлено, что на территории района, неподалеку от моста через реку Семенов, опрокинулся бензовоз предприятия. Ущерб, причиненный землям лесного фонда, составил около двух миллионов рублей. Чтобы уклониться от ответственности директор предприятия передал инспектору ГИБДД ОМВД по Комсомольскому району 30 тысяч рублей. Взамен он попросил скрыть факт разлива нефтепродуктов.

Сейчас Центральный суд Комсомольска рассматривает уголовное дело в отношении получившего взятку инспектора ГИБДД. Также прокуратура Комсомольского района направила в Ульчский районный суд исковое заявление о взыскании с ООО «Циммермановское» причиненного ущерба.