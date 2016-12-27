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10:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Оборудование в екатеринбургском метро изношено на 100%

Повышение тарифов неизбежно.

Источник: УралИнформБюро

В ходе обсуждения бюджета Екатеринбурга на 2017 год депутаты гордумы не обошли стороной общественный транспорт. Метро, по их мнению, надо срочно спасать, сообщает «Уралинформбюро».

«Вопрос риторический. Вот у нас на комиссии руководитель метрополитена Владимир Шафрай доложил, что 60% оборудования в метро имеет 100% износа», — сообщил коллегам депутат Юрий Дозорец, возглавляющий «Метрострой».

Спасти общественный транспорт, по мнению гордумы, может повышение тарифов. Перевозчики настаивают на увеличении стоимости проезда с 26 до 32 рублей. Этот вопрос будет решаться на заседании Региональной энергетической комиссии 28 декабря.

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