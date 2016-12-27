Метромост отремонтируют в 2017 году

По всей длине моста заменят асфальтобетонное покрытие. Всего в 2017 году на ремонт и содержание дорог в сельских поселениях и подъездов к ним, а также в самом Омске, выделено более 5 миллиардов рублей.

Также ожидается, что дополнительные полтора миллиарда поступят из федеральной казны в рамках двух государственных программ — «Безопасные и качественные дороги» и «Устойчивое развитие сельских территорий».