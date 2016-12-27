Жители Уфы рискуют жизнью, проживая в 100-летнем аварийном доме
Прокуратура Ленинского района провела проверку жилого дома по адресу ул. Зенцова, 77.
Прокуратура Ленинского района провела проверку жилого дома по адресу ул. Зенцова, 77.
Установлено, что этот дом был построен более 100 лет назад, в 1913 году. После проверки специалисты составили заключение, где сообщается, что износ дома составляет 74%. В здании прогнила крыша, потрескались стены и фундамент, сообщает
Известно, что несколько квартир принадлежат муниципалитету. Несмотря на это, его сотрудники уклонились от обследования и признания этого жилья аварийным.
С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан прокурор района обратился в суд с просьбой признать аварийным этот дом, чтобы в будущем расселить жильцов из здания. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. Фактическое восстановление жилищных прав заявителей находится на контроле надзорного ведомства.