Жители Уфы рискуют жизнью, проживая в 100-летнем аварийном доме

Установлено, что этот дом был построен более 100 лет назад, в 1913 году. После проверки специалисты составили заключение, где сообщается, что износ дома составляет 74%. В здании прогнила крыша, потрескались стены и фундамент, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

Известно, что несколько квартир принадлежат муниципалитету. Несмотря на это, его сотрудники уклонились от обследования и признания этого жилья аварийным. Из-за бездействия чиновников 34 семьи проживают в опасных для жизни и здоровья условиях.

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан прокурор района обратился в суд с просьбой признать аварийным этот дом, чтобы в будущем расселить жильцов из здания. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. Фактическое восстановление жилищных прав заявителей находится на контроле надзорного ведомства.