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10:23 (мск), источник: ИА REGNUM

«Радиоприбор» получил контракт на гособоронзаказ после заявления Рогозина

Людей обещают трудоустроить уже в следующем году.

Источник: AP 2016

Приморский завод «Радиоприбор» подписал трёхлетний контракт по гособоронзаказу. Ожидается, что с января филиал Дубненского машиностроительного завода начнёт набирать персонал. Такое заявление по итогам совещания с первым зампредседателя военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Иваном Харченко сделал вице-губернатор Василий Усольцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Усольцева, к настоящему моменту уже определена производственная программа завода и подготовлен график приёма людей. Их в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода — он пришёл на смену «Радиоприбору», который сегодня проходит процедуру банкротства, — начнут принимать в январе 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, заключение трёхлетнего контракта на прошлой неделе анонсировал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Он заявил, что соглашение будет подписано после принятия 26 декабря постановления Правительства РФ о гособоронзаказе. До этого Рогозин писал в Twitter, что директор «Радиоприбора» довёл завод до ручки, поэтому о его дальнейшей судьбе вынуждено заботиться государство.

Директор «Радиоприбора» Михаил Харченко проходит в качестве обвиняемого по делу о сокрытии денежных средств, злоупотреблении полномочиями и невыплате заработной платs сотрудникам. По версии следствия, руководство завода причинило предприятию ущерб в 365 миллионов рублей.

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