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10:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Названа стоимость второй ветки метро Екатеринбурга

Идёт поиск инвесторов.

Источник: РИА "Новости"

Стоимость второй ветки метро Екатеринбурга может составить порядка 40 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами и банками. Потенциальные инвесторы есть. С ними работают городские и областные власти.

Также не исключается выпуск облигаций и привлечение денег под них. Напомним, строительство метро в Екатеринбурге не ведётся уже несколько лет. Причина в отсутствии денег. Надежды на федеральную помощь не оправдались.

Первая ветка метро тоже была достроена не до конца. Изначально её планировалось завершить остановкой «Уктусские горы». Но пока эти планы несбыточные. Официально, строительство первой ветки уже завершено.

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