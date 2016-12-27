Суд запретил мэрии Екатеринбурга использовать Широкореченскую свалку

Администрация города должна разработать проект рекультивации и привести землю в пригодное состоянии в течение двух лет.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в прокуратуре Свердловской области, Верх-Исетский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к ЕМУП «Спецавтобаза» и администрации города и оставил без удовлетворения жалобы ответчиков.

Широкореченский полигон был включен в состав Екатеринбурга в 2010 году решением городской думы. Согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено. А в 2015 году полигон был исключен из государственного реестра объектов размещения отходов.

Однако, полигон продолжали использовать для хранения отходов, несмотря на то, что он располагается в непосредственной близости от жилых районов города и создает угрозу распространения инфекционных заболеваний.