Суд запретил мэрии Екатеринбурга использовать Широкореченскую свалку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря, ИА УралПолит.Ru. Администрацию Екатеринбурга обязали рекультивировать землю под Широкореченским полигоном твердых бытовых отходов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря, ИА УралПолит.Ru. Администрацию Екатеринбурга обязали рекультивировать землю под Широкореченским полигоном твердых бытовых отходов.
Администрация города должна разработать проект рекультивации и привести землю в пригодное состоянии в течение двух лет.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в прокуратуре Свердловской области,
Широкореченский полигон был включен в состав Екатеринбурга в 2010 году решением городской думы. Согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено. А в 2015 году полигон был исключен из государственного реестра объектов размещения отходов.
Однако, полигон продолжали использовать для хранения отходов, несмотря на то, что он располагается в непосредственной близости от жилых районов города и создает угрозу распространения инфекционных заболеваний.