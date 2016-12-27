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11:38 (мск), источник: "Российская газета"

Саров выполнил план по ядерным боеголовкам

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ) в Сарове полностью выполнил Гособоронзаказ 2016 года, сообщил директор центра Валентин Костюков.

— Мы получили высокую оценку президента РФ — Верховного главнокомандующего ВС РФ, председателя правительства РФ, министра обороны, государственной корпорации «Росатом», Российской Академии наук. Основа этих оценок — наша практическая работа. Мы с удовлетворением отмечаем, что получены серьезные значимые результаты по всем видам деятельности, — рассказал Костюков.

Успешно завершены запланированные работы в области неядерных вооружений и суперкомпьютерных технологий. Разработаны новые технологии и проекты для высокотехнологичных отраслей экономики России.

— Новые ориентиры стратегии развития связаны с переходом от лидерства в ядерных оружейных технологиях к лидерству в инновациях. Развитие вычислительной, экспериментальной и производственной баз, наличие компетенций дает нам возможность смело смотреть в будущее, — подчеркнул глава РФЯЦ.

Научный руководитель центра академик Радий Илькаев рассказал о достижениях саровских ученых. 13 декабря в РФЯЦ установлен мировой рекорд степени сжатия дейтериевой плазмы. Экспериментально подтверждена возможность разрушения астероидов в космосе на безопасном расстоянии от Земли. Удвоилось представительство РФЯЦ в РАН, центр получил премию академии за лучшие работы по популяризации науки.

Российский федеральный ядерный центр — старейшее предприятие ядерной отрасли. Секретное КБ-11 появилось в городе Саров в 1946 году, в советское время объект был известен как Арзамас-16. Здесь создавались первые атомные и водородные бомбы, работали академики Александров, Курчатов, Харитон. Основное направление деятельности РФЯЦ — разработка и производство ядерных боеприпасов.

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