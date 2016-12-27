Исключительное качество изображения в исключительном дизайне OLED телевизоров LG
Вы, несомненно, не сможете оторвать взгляд, впервые увидев OLED телевизор LG, даже если он выключен.
Вы, несомненно, не сможете оторвать взгляд, впервые увидев OLED телевизор LG, даже если он выключен.
Новый OLED телевизор LG, словно истинное произведение искусства, способен украсить любой интерьер, став главным экспонатом в Вашей коллекции прекрасного. Это, действительно удивительно и превосходно — очень тонкий OLED экран выглядит как лист стекла, за что технология получила название «Изображение на стекле». Толщиной всего 3,37 миллиметра, OLED телевизор LG разработан с простейшими элементами вертикальных и горизонтальных линий, что придает ему совершенный вид и идеальное дизайнерское исполнение. Создать такой шедевр стало возможным благодаря технологии мельчайших органических светодиодов, самостоятельно излучающих любой оттенок цвета, и создавая поистине завораживающее зрелище на экране. Если экраны в
Смотрите и наслаждайтесь — более миллиарда оттенков, глубокий черный цвет и непревзойденная детализация позволит Вам погрузиться в чарующий мир фантастических фильмов: пронестись по галактикам и увидеть мельчайшие созвездия, отправится в мировое путешествие и увидеть истинную природную красоту мест, где Вы еще не были, глубины океана, подводный мир и удивиться тому, насколько он яркий в реальности.
Слушайте и удивляйтесь — безупречное качество, невероятная реалистичность и глубина звука, созданного мировым лидером в области аудио технологией harman/kardon, позволит Вам забыть о том, что Вы смотрите телевизор, и подарит ощущение участия в происходящем на экране. Вы сможете услышать дуновение ветра, шелест листьев на мостовой, капли дождя, падающие на землю — абсолютно каждый звук, который сделает Ваш просмотр исключительным и незабываемым.
Добро пожаловать в мир OLED уже сейчас! Приобрести OLED телевизоры LG Вы можете в крупных магазинах Казахстана.
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О компании LG Electronics
LG Electronics, Inc является мировым лидером и разработчиком инновационных технологий на рынке потребительской электроники, мобильной связи и бытовой техники, со штатом 83 000 человек, работающих в 119 странах по всему миру. Объем глобальных продаж в 2015 году составил 48,8 миллиардов долларов США (56,5 трлн. корейских вон). Компания LG состоит из четырех бизнес подразделений: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components и является одной из ведущих в мире по производству плоскопанельных телевизоров, мобильных устройств, кондиционеров, стиральных машин и холодильников. LG Electronics является Партнером Года ENERGY STAR в 2015 году. Также в 2015 году продукция LG Electronics награждена 21 наградой International CES® Innovations Awards. Для получения дополнительной информации о компании LG Electronics, пожалуйста, посетите www.LG.kz.
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