Исключительное качество изображения в исключительном дизайне OLED телевизоров LG

Новый OLED телевизор LG, словно истинное произведение искусства, способен украсить любой интерьер, став главным экспонатом в Вашей коллекции прекрасного. Это, действительно удивительно и превосходно — очень тонкий OLED экран выглядит как лист стекла, за что технология получила название «Изображение на стекле». Толщиной всего 3,37 миллиметра, OLED телевизор LG разработан с простейшими элементами вертикальных и горизонтальных линий, что придает ему совершенный вид и идеальное дизайнерское исполнение. Создать такой шедевр стало возможным благодаря технологии мельчайших органических светодиодов, самостоятельно излучающих любой оттенок цвета, и создавая поистине завораживающее зрелище на экране. Если экраны в LED-телевизорах подсвечиваются сзади, а ЖК-матрицы пропускают или не пропускают этот свет, формируя изображение, то в OLED-телевизорах матрица вырабатывает свет сама, когда через нее пропускают электрический ток. В новом OLED дисплее нет внутренней подсветки и той многослойности, которая свойственна LED моделям. В итоге это сказалось на толщине экрана.

Смотрите и наслаждайтесь — более миллиарда оттенков, глубокий черный цвет и непревзойденная детализация позволит Вам погрузиться в чарующий мир фантастических фильмов: пронестись по галактикам и увидеть мельчайшие созвездия, отправится в мировое путешествие и увидеть истинную природную красоту мест, где Вы еще не были, глубины океана, подводный мир и удивиться тому, насколько он яркий в реальности.

Слушайте и удивляйтесь — безупречное качество, невероятная реалистичность и глубина звука, созданного мировым лидером в области аудио технологией harman/kardon, позволит Вам забыть о том, что Вы смотрите телевизор, и подарит ощущение участия в происходящем на экране. Вы сможете услышать дуновение ветра, шелест листьев на мостовой, капли дождя, падающие на землю — абсолютно каждый звук, который сделает Ваш просмотр исключительным и незабываемым.

Добро пожаловать в мир OLED уже сейчас! Приобрести OLED телевизоры LG Вы можете в крупных магазинах Казахстана.

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О компании LG Electronics

LG Electronics, Inc является мировым лидером и разработчиком инновационных технологий на рынке потребительской электроники, мобильной связи и бытовой техники, со штатом 83 000 человек, работающих в 119 странах по всему миру. Объем глобальных продаж в 2015 году составил 48,8 миллиардов долларов США (56,5 трлн. корейских вон). Компания LG состоит из четырех бизнес подразделений: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components и является одной из ведущих в мире по производству плоскопанельных телевизоров, мобильных устройств, кондиционеров, стиральных машин и холодильников. LG Electronics является Партнером Года ENERGY STAR в 2015 году. Также в 2015 году продукция LG Electronics награждена 21 наградой International CES® Innovations Awards. Для получения дополнительной информации о компании LG Electronics, пожалуйста, посетите www.LG.kz.