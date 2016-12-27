«Казинвестбанк» лишен лицензии на проведение банковских операций

АО «Казинвестбанк» лишен лицензии на проведение банковских и иных операций, а также на ведение деятельности на рынке ценных бумаг. Таково постановление Правления Нацбанка РК от 26 декабря 2016 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 291 принято решение о лишении АО “Казинвестбанк” (далее — Банк) лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Банку Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее — Агентство) 21 марта 2008 года № 221, по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” (далее — Закон о банках), за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016 года. Ввиду низкой доли активов и обязательств Банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (0,7 процента) лишение Банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций. Приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан № 468 от 26 декабря 2016 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом. С 27 декабря 2016 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в Банк денег», — говорится в сообщении Нацбанка.