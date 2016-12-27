Два инвестпроекта в Прикамье получат субсидии Минпромторга РФ

Два проекта пермских предприятий, заявки которых были направлены в Минпромторг России, стали победителями конкурсного отбора: ООО «Инкаб» с проектом «Вторая очередь строительства завода по производству оптического кабеля «Инкаб» и ООО «Сода-Хлорат» с проектом «Создание производства хлора и кали едкого методом мембранного электролиза».

Общий объём инвестиций по двум проектам составляет 3,465 млрд руб., плановый объём субсидий составит до 316,3 млн руб. В результате реализации этих проектов в регионе появится свыше 300 высокопроизводительных рабочих мест.

Отметим, что для завода «Инкаб» это уже второй инвестиционный проект, реализуемый при поддержке федерального Минпромторга и краевых властей. Проект «Создание производства оптического кабеля, встроенного в грозотрос» был включён в реестр поддерживаемых проектов в 2014 году и за 2015−2016 годы предприятие получило 35,4 млн руб. на оплату процентов по инвестиционным кредитам.

Проект «Соды-Хлорат» также был поддержан со стороны региональных властей: с заводом заключен один из трёх первых в России специнвестконтрактов, предоставляющих налоговые льготы предприятиям, создающим новые рабочие места.

Источник — администрация губернатора Пермского края.