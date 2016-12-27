Новосёлы «Любимова» жалуются на некачественное жильё

В строящемся для переселенцев в Березниках на правом берегу микрорайоне «Любимов» появились первые недовольные новосёлы, несмотря на то, что горожане из аварийного жилья переселились лишь в два дома.

Например, семья Кравченко из дома № 11 по ул. Прикамской заметила, что оконные блоки пропускают влагу. У соседки — Ольги Ильиных — другие проблемы: подтёки у стояков, плесень из-за влажности.

И хотя тех, у кого появились проблемы, немного (менее десяти семей), другие березниковцы уже всерьёз засомневались в переезде.

Так, по неофициальным данным, в суды за получением денежной компенсации вместо квартиры в новом жилищном комплексе, обратились 30 березниковцев, 77 человек и вовсе отказываются переселяться. Но получится ли у них отстоять свои права в суде?

По сведениям наших источников, в судах в выплате денежной компенсации переселенцам будут отказывать.

Несмотря на то, что в регионе уже создан прецедент, когда березниковская семья взамен изымаемой у них квартиры получила денежную выплату.

Также многих переселенцев не устраивает и тот факт, что процедура передачи и получения квартиры не прозрачна. Так, по словам одного из них, им сначала предлагают подписать договор долевого строительства, а потом везут посмотреть квартиру. Среди серьёзных претензий переселенцев — отсутствие в современных «студиях» (так называют квартиры, построенные компанией «Высотка» из Екатеринбурга в «Любимове») отдельной кухни.

Тонкость заключается в том, что кухня в домах, возводимых ОО «Высотка» в 16-м квартале, не имеет отдельного помещения. В той же трёхкомнатной квартире она располагается в одной из комнат. Представители заказчика и подрядчика такое ноу-хау объясняет современными технологиями и бюджетным вариантом строительства. Заметим, что та же пермская «Камская долина», которая возводит высотные дома в соседнем квартале № 6, сумела за те же деньги построить более привычные квартиры.

Ещё один момент, который вскоре может повысить градус негативного отношения — управляющие компании, которым передаются новые дома. На правом берегу работает УК «Правобережье», тарифы которой за обслуживание одни из самых низких в Березниках — от 13 руб. и выше за метр. Новые же дома отдаются на откуп либо новоявленным компаниям, как например, «Любимов», либо по договорам ООО «ЖПЭТ-1-Семино», которое работает в левобережной части Березников. При этом они предлагают более высокие тарифы за обслуживание абсолютно нового жилья, чем «Правобережье».

Об уровне ответственности этих коммунальщиков свидетельствуют и советы, данные ими первым горемыкам «Любимова»: перевести стеклопакеты в зимний режим обслуживания, обещания что-нибудь сделать с плесенью, конденсатом и т. д.

Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений по переселению граждан из аварийного жилья в Березниках. В частности, он требует привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в затягивании вопроса по переселению березниковцев, и закончить строительство жилых домов и соцобъектов в «Любимове» до конца 2017 года.

В первую очередь, правительству РФ совместно с исполнительными органами власти Пермского края необходимо было рассмотреть вопрос о причинах неиспользования средств федерального бюджета, выделенных в 2014—2015 годы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Березников и по результатам принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, виновным в затягивании решения данного вопроса.

Также президент поручил утвердить план-график строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов до конца 2017 года, а также социальной и иной инфраструктуры в микрорайоне «Любимов» Березники, включая магистральные коммунальные сети, определив ответственных за его реализацию должностных лиц и обеспечить их выполнение.

Доклад краевые и местные власти должны были подготовить до 1 декабря.

Ещё одно поручение президент дал генеральному прокурору Юрию Чайке. В частности, в отношении ПАО «Уралкалий» прокуратура в срок до 1 декабря генпрокуратура должна была провести проверку соблюдения законодательства при осуществлении закладочных работ в шахтах и проверить деятельность Ростехнадзора, осуществлявшего надзор за проведением указанных работ.