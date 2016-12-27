Названы самые коррумпированные сферы Казахстана

«По наиболее коррумпированным сферам, если сравнить с прошлым годом, сегодня коррумпированными считаются органы внутренних дел, сфера госзакупок, здравоохранение, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство», — сказал Шпекбаев на встрече с депутатами сената во вторник.

АСТАНА, 27 дек — Sputnik. Одними из самых коррумпированных сфер в Казахстане являются органы внутренних дел, государственные закупки, здравоохранение и земельные отношения, сообщил замглавы агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений Шпекбаев назвал получение взяток, злоупотребление должностным положением, служебный подлог, присвоение и растрату в основном бюджетных средств и дачу взятки.

Антикоррупционной службой за последние два года привлечены к ответственности более 1,8 тысяч госслужащих, среди них руководители различного уровня — республиканского (22), областного (109), городского и районного (286). Установленный ущерб за два года составил 48,5 миллиардов тенге, возмещены и наложены аресты на сумму 32,6 миллиардов тенге.

«Где-то две трети практически возмещено в процессе уголовного преследования», — добавил он.

«Здесь хотел еще подчеркнуть, что перед законом все равны. Неприкасаемых в Казахстане нет, можно так сказать. И по генералитету в силовиках, громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников, силовиков — это не какие-то акции устрашения, это повседневная работа, целенаправленная, системная со стороны антикоррупционной службы», — сказал Шпекбаев.

Касаясь темы возвращения коррупционных активов, он проинформировал, что за последние пять лет из Казахстана выведено более 70 миллиардов тенге. По данным делам объявлены в розыск более 47 коррупционеров, 28 из них задержаны и экстрадированы в Казахстан.

Казахстан на сегодня имеет уже 20 международных соглашений договоров о правовой помощи, что в целом помогает вернуть коррупционеров в страну, заключил Шпекбаев.