На птицефабрике под Омском, где при взрыве погибло двое рабочих, нашли нарушения

Государственная инспекция труда в Омской области обнародовала результаты проверки на птицефабрике «Сибирская».

Это предприятие печально прославилось взрывом на канализационно-насосной станции, который случился 7 ноября. В строении, где находилось шесть рабочих, взорвался метан. Один сотрудник погиб на месте. Второй через несколько дней скончался от тяжёлых ожогов в больнице. Остальным четверым тоже потребовалась помощь медиков.

Проверка показала: на канализационно-насосных станциях предприятия отсутствовали стационарные газоанализаторы. Эти приборы сигналят о превышении в воздухе концентрации опасных газов. После вмешательства трудовой инспекции птицефабрика устранила нарушение. Сейчас с газоанализаторами здесь всё в порядке.