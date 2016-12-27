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11:36 (мск), источник: Om1.ru

На птицефабрике под Омском, где при взрыве погибло двое рабочих, нашли нарушения

Канализационно-насосная станция не была оборудована газоанализаторами, которые предупреждали бы рабочих о скоплении опасных газов.

Государственная инспекция труда в Омской области обнародовала результаты проверки на птицефабрике «Сибирская».

Это предприятие печально прославилось взрывом на канализационно-насосной станции, который случился 7 ноября. В строении, где находилось шесть рабочих, взорвался метан. Один сотрудник погиб на месте. Второй через несколько дней скончался от тяжёлых ожогов в больнице. Остальным четверым тоже потребовалась помощь медиков.

Проверка показала: на канализационно-насосных станциях предприятия отсутствовали стационарные газоанализаторы. Эти приборы сигналят о превышении в воздухе концентрации опасных газов. После вмешательства трудовой инспекции птицефабрика устранила нарушение. Сейчас с газоанализаторами здесь всё в порядке.

Связано ли это нарушение с ноябрьским взрывом, с уверенностью утверждать нельзя. Расследование несчастного случая на производстве ещё не окончено, и своими выводами эксперты с общественностью пока не делились. Ранее следственный комитет выдвигал предварительную версию, согласно которой взрыв могли спровоцировать сами рабочие. Кто-то из них нарушил технику безопасности — курил в помещении, наполненном взрывоопасной воздушной смесью.

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