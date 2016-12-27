В Волгограде завершена реконструкция Самарского путепровода

В Волгограде завершена реконструкция одного из наиболее значимых транспортных узлов — Самарского путепровода. Как пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, основные строительно-монтажные работы на объекте были завершены в срок — до 20 декабря. В настоящее время на мостовом сооружении идут небольшие отделочные работы, которые были отложены из-за погодных условий. Движение по Самарскому путепроводу в полном объеме будет открыто до конца текущей недели.

Напомним, что задачу завершить реконструкцию путепровода до 20 декабря перед дорожниками поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Введение в эксплуатацию Самарского путепровода и моста через Царицу позволит перейти к ремонту всей Третьей продольной магистрали Волгограда. Проектирование работ должно начаться уже в 2017 году.

Отметим, что при ремонте и реконструкции дорожных объектов особое внимание властей уделено контролю за качеством проводимых работ. Одним из непременных условий контрактов является применение самых современных технологий.