В Волгограде завершена реконструкция Самарского путепровода
Движение по мостовому сооружению в полном объеме будет открыто до конца текущей недели.
Движение по мостовому сооружению в полном объеме будет открыто до конца текущей недели.
В Волгограде завершена реконструкция одного из наиболее значимых транспортных узлов — Самарского путепровода. Как пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, основные
Напомним, что задачу завершить реконструкцию путепровода до 20 декабря перед дорожниками поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Введение в эксплуатацию Самарского путепровода и моста через Царицу позволит перейти к ремонту всей Третьей продольной магистрали Волгограда. Проектирование работ должно начаться уже в 2017 году.
Отметим, что при ремонте и реконструкции дорожных объектов особое внимание властей уделено контролю за качеством проводимых работ. Одним из непременных условий контрактов является применение самых современных технологий.