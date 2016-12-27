Мэрия Екатеринбурга предупреждает о человеческих жертвах на транспорте

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 27 декабря на заседании гордумы, которое было посвящено обсуждению городского бюджета, поднял вопрос о компенсации расходов муниципалитета на перевозку льготников в общественном транспорте уральской столицы.

По словам градоначальника, за каждую поездку льготника необходимо со стороны областных властей возмещение автотранспортным предприятиям в районе 6−9 рублей. Сегодня ежегодно льготники совершают порядка 50 миллионов поездок. Расходы городского бюджета составляют около 700 миллионов рублей. Покрытие этой суммы не заложено ни в областном, ни в федеральном бюджете на следующий год.

Ройзман заявил, что при средней зарплате в городе порядка 40 тысяч рублей, сотрудники транспортных предприятий получают гроши — в среднем 24 тысячи рублей. Транспортные предприятия накапливают задолженность и в ближайшее время их участь незавидна — они обанкротятся.

По поводу изношенности общественного транспорта в Екатеринбурге высказался депутат гордумы Юрий Дозорец. Он заявил, что в метро больше половины оборудования практически полностью износилось и если не принять скорых мер, то в Екатеринбурге может повториться московская трагедия, когда во время движения поезд сошел с рельсов, что привело к человеческим жертвам.

В последние недели в Екатеринбурге все активнее ходят слухи, что проезд в метро может существенно подорожать. Руководство уральской подземки обратилось в Региональную энергетическую комиссию с «пожеланием» повысить стоимость поездки в 2017 году до 35 рублей.

Сегодня стоимость проезда в метрополитене Екатеринбурга составляет 26 рублей. Руководство подземки утверждает, что себестоимость одной поездки равняется 28 рублям.