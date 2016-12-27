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12:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Затраты транспортников столицы Урала вдвое превышают выручку

Спасет новая транспортная схема.

Источник: УралИнформБюро

Расходы транспортных предприятий Екатеринбурга почти вдвое больше выручки — 8 миллиардов против 4,5 миллиарда рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Федотов.

«Себестоимость поездки разная. В метро она составляет 29 рублей, в автобусах, трамваях и троллейбусах — 32 рубля. Однако реальная средняя цена с учетом льготников и пассажиров с ЕКартами составляет 18 рублей. Разница создает убытки. Компенсации, которые предприятия получают из бюджетов, недостаточные», — отметил чиновник.

В частности, из-за льготников из областного и федерального реестров предприятия теряют 1,7−1,8 миллиарда рублей. При этом компенсации из регионального бюджета в 2017 году составят порядка 700 миллионов рублей.

Большие надежды городские власти возлагают на внедрение в Екатеринбурге новой транспортной схемы. По словам Игоря Федотова, она поможет сократить расходы вдвое.

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