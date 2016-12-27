Строительство нового корпуса школы № 59 оценено в 508 млн руб

Как следует из конкурсной документации, строительство будет вестись в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сети муниципальных учреждений города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утверждённой постановлением администрации г. Перми от 11.05.2016 № 318 «О внесении изменений в муниципальную программу “Развитие сети образовательных организаций города Перми”, утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 811».

Срок выполнения работ составит не больше 540 календарных дней со дня подписания контракта. Заказчиком выступило «Управление технического заказчика».

Строительство будет вестись за счёт средств городского бюджета.