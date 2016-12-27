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12:39 (мск), источник: RNS

Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard

РАТЭК обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на действия Visa и Masterсard, сообщил на пресс-конференции глава ассоциации Александр Онищук.

Источник: AP 2016

«В России доля безналичных платежей в общей денежной массе составляет 29%. Стоимость торговой уступки (эквайринга) для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг варьируются от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании)», — указано в сообщении РАТЭК.

Обращение ассоциации торговых компаний поддержали «Опора России», АКОРТ и АКИТ.

Ассоциация усматривает в действиях платежных систем злоупотребление доминирующим положением, что запрещено законом о защите конкуренции.

Участники РАТЭК усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии.

Основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия (ставка interchange). Эта ставка устанавливается международной платежной системой «по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки», указывают в РАТЭК.

Ставки межбанковской комиссии варьируются от 0,5% до 2,1%. При этом только Mastercard раскрывает ставки межбанковской комиссии для РФ.

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В середине декабря замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что Министерство финансов направило в крупнейшие банки предложения о снижении эквайринг-комиссии (комиссии за обслуживание терминалов для банковских карт) для торговых точек. Как пояснил замминистра, платежные системы снизили комиссии, а банки — повысили.

«Действительно, есть ситуация, когда у нас платежные системы снизили свои комиссии (interchange. — комиссии, которые взимаются платежными системами с банков. — RNS), а банки — повысили (эквайринг-комиссии для торговых точек за обслуживание pos-терминалов. — RNS)», — отметил Моисеев, подчеркнув, что запросы в платежные системы направлены не были.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) создана в 2012 году. В нее входят такие ритейлеры, как Ozon, Enter, Lamodа, Media Markt, OTTO Group Russia, re: Store, «220 Вольт», «М. Видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт» и др.

Комментарии
2
Лото Русское
Пора на карту "мир" переходить. Только так можно вправить мозги этой парочке
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Петр
за нал давайте все брать, долой пластик!!!
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