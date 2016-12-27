Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
РАТЭК обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на действия Visa и Masterсard, сообщил на
РАТЭК обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на действия Visa и Masterсard, сообщил на
«В России доля безналичных платежей в общей денежной массе составляет 29%. Стоимость торговой уступки (эквайринга) для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг варьируются от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании)», — указано в сообщении РАТЭК.
Обращение ассоциации торговых компаний поддержали «Опора России», АКОРТ и АКИТ.
Ассоциация усматривает в действиях платежных систем злоупотребление доминирующим положением, что запрещено законом о защите конкуренции.
Участники РАТЭК усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии.
Основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия (ставка interchange). Эта ставка устанавливается международной платежной системой «по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки», указывают в РАТЭК.
Ставки межбанковской комиссии варьируются от 0,5% до 2,1%. При этом только Mastercard раскрывает ставки межбанковской комиссии для РФ.
В середине декабря замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что Министерство финансов направило в крупнейшие банки предложения о снижении
«Действительно, есть ситуация, когда у нас платежные системы снизили свои комиссии (interchange. — комиссии, которые взимаются платежными системами с банков. — RNS), а банки — повысили (
Ассоциация компаний