Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard

«В России доля безналичных платежей в общей денежной массе составляет 29%. Стоимость торговой уступки (эквайринга) для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг варьируются от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании)», — указано в сообщении РАТЭК.

Ставки межбанковской комиссии варьируются от 0,5% до 2,1%. При этом только Mastercard раскрывает ставки межбанковской комиссии для РФ.

Основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия (ставка interchange). Эта ставка устанавливается международной платежной системой «по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки», указывают в РАТЭК.

В середине декабря замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что Министерство финансов направило в крупнейшие банки предложения о снижении эквайринг-комиссии (комиссии за обслуживание терминалов для банковских карт) для торговых точек. Как пояснил замминистра, платежные системы снизили комиссии, а банки — повысили.

«Действительно, есть ситуация, когда у нас платежные системы снизили свои комиссии (interchange. — комиссии, которые взимаются платежными системами с банков. — RNS), а банки — повысили ( эквайринг-комиссии для торговых точек за обслуживание pos-терминалов. — RNS)», — отметил Моисеев, подчеркнув, что запросы в платежные системы направлены не были.