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12:40 (мск), источник: Nakanune.ru

Рекламу в екатеринбургском метро признали вне закона

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договоров на размещение рекламы в метро Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского УФАС, ранее ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и рекламное агентство «М2» заключили договор на предоставление предприятием обществу площадей для размещения рекламно-информационных материалов в метрополитене. Заключение спорного договора, минуя торги, привело к фактическому предоставлению «Метро 2000» муниципальной преференции в виде предоставления ему органами местного самоуправления права на размещение рекламы на недвижимые имущества.

«Такой договор позволяет хозяйствующим субъектам на внеконкурсной основе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории метрополитена, используя муниципальное имущество, что создает им преимущественные условия по сравнению с иными организациями, не имеющими подобных договорных отношений», — пояснили в ведомстве.

Антимонопольщики обратились в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании договоров между МУПом и хозяйствующими субъектами недействительными, в части размещения рекламы на недвижимом имуществе. По мнению специалистов, причиной стало нарушение Федерального закона «О защите конкуренции». Суд встал на сторону УФАС: спорные договоры были признаны недействительными. Суд апелляционной инстанции оставил решение арбитража без изменений.

Напомним, ранее внимание на ситуацию обратили депутаты ЗакСО, прокуратура провела проверку, нашла нарушения и направила материалы в УФАС.

Добавим, что реклама в екатеринбургском метро давно вызывала вопросы у депутатов, как гордумы, так и регионального парламента. В частности, народные избранники неоднократно указывали, что доходы от рекламы огромны, а метрополитен и мэрия все время плачутся на нехватку средств.

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