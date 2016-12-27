Рекламу в екатеринбургском метро признали вне закона
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договоров на размещение рекламы в метро Екатеринбурга.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договоров на размещение рекламы в метро Екатеринбурга.
Как сообщили Накануне.RU в
«Такой договор позволяет хозяйствующим субъектам на внеконкурсной основе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории метрополитена, используя муниципальное имущество, что создает им преимущественные условия по сравнению с иными организациями, не имеющими подобных договорных отношений», — пояснили в ведомстве.
Антимонопольщики обратились в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании договоров между МУПом и хозяйствующими субъектами недействительными, в части размещения рекламы на недвижимом имуществе. По мнению специалистов, причиной стало нарушение Федерального закона «О защите конкуренции». Суд встал на сторону УФАС: спорные договоры были признаны недействительными. Суд апелляционной инстанции оставил решение арбитража без изменений.
Напомним, ранее внимание на ситуацию обратили депутаты ЗакСО, прокуратура провела проверку, нашла нарушения и направила материалы в УФАС.
Добавим, что реклама в екатеринбургском метро давно вызывала вопросы у депутатов, как гордумы, так и регионального парламента. В частности, народные избранники неоднократно указывали, что доходы от рекламы огромны, а метрополитен и мэрия все время плачутся на нехватку средств.