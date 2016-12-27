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12:37 (мск), источник: Интерфакс

В свердловском городе после вмешательства прокуратуры снижена плата за проезд в общественном транспорте

Екатеринбург. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура возбудила административные дела в отношении бизнесменов, которые завысили стоимость проезда в общественном транспорте в городе Красноуфимске Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства во вторник.

Установлено, что с июня 2015 года по декабрь 2016 года индивидуальные предприниматели взимали с граждан за проезд в общественном транспорте 19 рублей за одну поезду. Между тем, предельный тариф по всем видами транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Красноуфимске был установлен в размере 16 рублей.

«По результатам проверки прокуратура в отношении индивидуальных предпринимателей возбудила административные дела по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством предельных тарифов на услуги), которые находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры все индивидуальные предприниматели, занимавшиеся перевозкой пассажиров на общественном автомобильном транспорте, снизили плату за проезд до 16 рублей.

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