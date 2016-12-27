Песков: Таможенный кодекс ЕврАзЭС не имеет альтернативы, он вступит в силу

Комментируя ситуацию, возникшую на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) после первоначального отказа киргизского президента Алмазбека Атамбаева подписать проект нового Таможенного кодекса ЕврАзЭС, Песков отметил, что «по Киргизии ситуация будет дорабатываться, появились некоторые замечания с киргизской стороны, в основном это связано с областью фитосанитарного контроля».

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) не имеет альтернативы, он вступит в силу, хотя у Киргизии есть ряд замечаний. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Кодекс жизнеспособный, альтернативы ему нет, и рано или поздно, нет никаких сомнений, что в интересах будущего интеграционных процессов он вступит в силу.

При этом он добавил, что гармонизация подходов стран ЕврАзЭС по Таможенному кодексу продолжится на уровне кабминов.

«Естественно, каждая страна, которая участвует в ЕврАзЭС, заботится о своих интересах. Гармонизация интересов всех стран — это сложная работа, которая по договоренности глав государств продолжится на уровне правительств», — сказал Песков.

Он добавил, что документ будет утвержден и в Минске, несмотря на то, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ВЕЭС не присутствовал.