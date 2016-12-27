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13:08 (мск), источник: ТАСС

Песков: Таможенный кодекс ЕврАзЭС не имеет альтернативы, он вступит в силу

При этом он добавил, что гармонизация подходов стран ЕврАзЭС по кодексу продолжится на уровне кабминов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) не имеет альтернативы, он вступит в силу, хотя у Киргизии есть ряд замечаний. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя ситуацию, возникшую на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) после первоначального отказа киргизского президента Алмазбека Атамбаева подписать проект нового Таможенного кодекса ЕврАзЭС, Песков отметил, что «по Киргизии ситуация будет дорабатываться, появились некоторые замечания с киргизской стороны, в основном это связано с областью фитосанитарного контроля».

Это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Кодекс жизнеспособный, альтернативы ему нет, и рано или поздно, нет никаких сомнений, что в интересах будущего интеграционных процессов он вступит в силу.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ

При этом он добавил, что гармонизация подходов стран ЕврАзЭС по Таможенному кодексу продолжится на уровне кабминов.

«Естественно, каждая страна, которая участвует в ЕврАзЭС, заботится о своих интересах. Гармонизация интересов всех стран — это сложная работа, которая по договоренности глав государств продолжится на уровне правительств», — сказал Песков.

Он добавил, что документ будет утвержден и в Минске, несмотря на то, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ВЕЭС не присутствовал.

В основном все положения были согласованы на экспертном уровне, на уровне коллегии ЕЭК. Это тот стакан, который скорее полон, чем полупуст.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
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