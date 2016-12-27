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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Источник: РИА Новости

Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова.

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В церемонии пуска в режиме видеоконференции с Крымом приняли участие из Москвы глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя — гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 километра.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря.

Он отметил, что на пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1,2−1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 мегаватт из них обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. В настоящее время собственная генерация составляет 1−1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После того, как в Крым начнутся поставки газа, на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге, отметил российский лидер, общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.

Комментарии
17
А Б
Радуюсь, конечно. Поскольку это очередной факт, наглядно характеризующий истинный характер власти, которая в угоду политической конъюнктуре готова кормить Чечню, Крым, Сирию и чёрт знает кого ещё, не видя нуждающихся у себя в стране. Может быть этот факт поможет народу лучше увидеть сущность власти.
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Сергей Саморуков
Не у России , а у Власти . А у россиян вообще союзников нет . Что сам добудешь , то и твоё.
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Вячеслав Горб
Ватник видимо не в теме когда пишет и говорит подобную мантру, что в Украине и по ныне проживает четверть россиян. А участников АТО почти половина.
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