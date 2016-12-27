ПриватБанк опровергает информацию о «воровстве» своих баз данных

Как сообщила пресс-служба банка со ссылкой на данные Киберполиции Украины, вся информация в базе данных банка надежно защищена, при этом система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка.

Национализированный «ПриватБанк» обвиняет в распространении информации о «воровстве» своих баз данных мошенников, пытающихся таким образом получить персональные данные клиентов для кражи средств с платежных карт.

Ранее в Киберполиции сообщили, что мошенники звонят потенциальной жертве, представляясь работниками «Ощадбанка», и пытаются выяснить данные карты клиента якобы для перевода денег в «Ощадбанк», к которому, по словам мошенников, скоро будет присоединен «ПриватБанк».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

После решения о национализации Национальный банк предоставил национализированному «ПриватБанку» кредит рефинансирования на сумму свыше 25 миллиардов гривень.