ПриватБанк опровергает информацию о «воровстве» своих баз данных
База данных ПриватБанка надежно защищена, система защиты информации исключает ее несанкционированное копирование или посторонний доступ.
База данных ПриватБанка надежно защищена, система защиты информации исключает ее несанкционированное копирование или посторонний доступ.
Национализированный «ПриватБанк» обвиняет в распространении информации о «воровстве» своих баз данных мошенников, пытающихся таким образом получить персональные данные клиентов для кражи средств с платежных карт.
Как сообщила
Ранее в Киберполиции сообщили, что мошенники звонят потенциальной жертве, представляясь работниками «Ощадбанка», и пытаются выяснить данные карты клиента якобы для перевода денег в «Ощадбанк», к которому, по словам мошенников, скоро будет присоединен «ПриватБанк».
Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.
После решения о национализации Национальный банк предоставил национализированному «ПриватБанку» кредит рефинансирования на сумму свыше 25 миллиардов гривень.