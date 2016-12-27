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13:52 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанские операторы мобильной связи отменяют безлимитный 4G-интернет

C 1 января 2017 года интернет-трафик будет ограничен лимитом в соответствии с тарифными планами.

Источник: Tengrinews

Срок акции «Безлимитный 4G-интернет» заканчивается. С нового года абоненты всех операторов мобильной связи будут получать ограниченный трафик согласно своему тарифному плану, передает корреспондент Tengrinews.kz. Безлимитный интернет у абонентов Tele2 и Altel будет работать только до 31 декабря. C 1 января 2017 года интернет-трафик будет ограничен лимитом в соответствии с тарифными планами.

«Напоминаем вам об окончании срока действия акционных тарифных планов “Большой”, “Большой Архивный 3”, “Крутой” и “Крутой Архивный 3” с безлимитным интернет-трафиком 31 декабря 2016 года», — сообщается на сайте Tele2.

Altel тоже предупреждает об окончании акции на безлимитный 4G-интернет. Но абоненты оператора могут продлить неограниченный трафик еще на месяц.

«Абоненты, подключившие, переподключившие или внесшие очередную абонентскую плату за использование акционных тарифных планов “Форсаж”, “Турбо Форсаж” и “Non Stop” до 31 декабря 2016 года включительно, смогут использовать акционный тариф с безлимитным интернет-трафиком в течение 30 календарных дней до момента списания следующей абонентской платы», — говорится на сайте Altel.

Beeline также не собирается продолжать предоставление безлимитного интернета.

«Мы изначально так и говорили. Не делали из этого тайну. Пока не будем продлевать. Мы различные варианты продумываем, но бесплатного безлимита не будет», — сказал директор по корпоративным коммуникациям Beeline Kazakhstan Алексей Бендзь.

В Kcell на тарифных планах «Престиж+» неограниченный трафик в сети 4G будет предоставляться до 10 января. В компании сообщили, что продлевать срок акции не будут. В начале апреля 2016 года мобильный оператор Altel отменил тарифные планы с безлимитным интернетом. Это произошло после объединения с Tele2. Абоненты компании возмутились закрытием услуги и начали штурмовать салоны связи. В итоге Altel вернул безлимитный интернет только тем клиентам, у которых не закончился срок абонентской платы.

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