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15:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Медработникам в Приангарье выплатят единовременную компенсацию в 2017 году

Общая сумма межбюджетных трансфертов составит 54 тысячи рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» медицинские работники в Иркутской области получат единовременные компенсационные выплаты в 2017 году. Распределены межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС. В Иркутской области они составят 54 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Распоряжение от 22 декабря 2016 года № 2772-р внесено Минздравом России во исполнение федеральных законов от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 326-ФЗ) и от 19 декабря 2016 года № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2018 годов». Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 15 декабря 2016 года.

«В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населенного пункта на работу в сельский населенный пункт, или рабочий поселок, или поселок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации», — отметили в пресс-службе.

Компенсационные выплаты позволят дополнительно трудоустроить около 5 тысяч врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа.

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