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14:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Зеленую Рощу профинансируют по остаточному принципу

Если удастся сэкономить.

В бюджете Екатеринбурга на 2017 год не зарезервировано средств на разработку проекта благоустройства парка Зеленая Роща, сообщает «Уралинформбюро». При этом конкурс по выбору подрядчика обещают провести в срок.

Как объяснила депутатам гордумы при утверждении бюджета-2017 начальник департамента финансов мэрии Екатерина Турунцева, на это планируется направить деньги, сэкономленные по другим статьям расходов.

Решение о благоустройстве парка гордума Екатеринбурга приняла летом 2016 года. По предварительной оценке, на разработку проекта требуется 4 миллиона рублей, а на саму реконструкцию, намеченную на 2018 год, — 250 миллионов. Частично затраты предполагается переложить на плечи собственников близлежащих земельных участков.

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