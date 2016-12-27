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14:14 (мск), источник: dostup1.ru

Облсуд частично снял арест с имущества совладелицы ООО «Гринфлайт»

В октябре райсуд наложил арест на квартиры, нежилые помещения, земельные участки, принадлежащие Бутаковой, — всего 151 объект.

Сегодня, 27 декабря 2016 года, Челябинский областной суд частично снял арест с имущества Маргариты Бутаковой, владеющей 20% доли в уставном капитале ООО «Гринфлайт», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в октябре Центральный райсуд наложил арест на квартиры, нежилые помещения, земельные участки, принадлежащие Бутаковой, — всего 151 объект. Не согласившись с этим, она обжаловала постановление в облсуд.

«Рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов Бутаковой, Челябинский областной суд частично удовлетворил их, исключив из описи арестованного имущества ту его часть, которая была приобретена до того момента, как она стала одним из учредителей ООО “Гринфлайт” (всего 20 объектов)», — сообщила официальный представитель ЧОС Ксения Шурупова.

Напомним, ранее облсуд отказал в снятии ареста с 20-процентных долей в уставном капитале ООО «Гринфлайт» Маргарите Бутаковой и ООО «Центр современных технологий».

По данным СПАРК, уставной капитал «Гринфлайта» составляет 500 млн рублей. Владельцем 40% является Александр Москалюк, по 20% принадлежит Бутаковой, ООО «Центр современных технологий» и ООО «Медиа-Стиль».

С начала года ООО «Гринфлайт» заморозил строительство 29 домов в ЖК «Академ Riverside». В настоящее время генподрядчиком ЖК является трест «Магнитострой» Олега Лакницкого, который возглавил «Гринфлайт» в июне этого года.

В середине ноября руководство «Гринфлайта» со второй попытки убедило полицию снять арест с части счетов компании для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности, которое стало возможно после введения процедуры наблюдения. В компании утверждают, что аресты уставного капитала не влияют на ее текущую деятельность.

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