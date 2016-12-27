Эксперты рассказали, сколько газа нужно Крыму для генерации электроэнергии

Во вторник президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

«Основная цель газопровода — подача газа на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе. Объем газа, который будет поставлен на эти электростанции, — 1,6 миллиарда кубометров. Порядка 500 миллионов кубометров будут направлены на газификацию и развитие промышленности республики Крым», — сказал Шабанов.

Глава предприятия подтвердил, что Крым испытывал небольшую нехватку газа, которая ощущалась в зимний период. Теперь, по его словам, «все проблемы должны быть исключены».

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания «Стройгазмонтаж». Диаметр газопровода 700 мм с разветвлением на два участка диаметром 500 мм. Длина подводной части составляют 16 километров.

Государственное унитарное предприятие Крыма «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова. Предприятие обеспечивает бесперебойную транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов, его хранение в Глебовском подземном хранилище газа.