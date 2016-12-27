В Башкортостане в 2017 году вырастут коммунальные тарифы
За коммунальные услуги в республике в следующем году придётся платить больше. Предельные индексы изменения тарифов уже утвердил Рустэм Хамитов.
За коммунальные услуги в республике в следующем году придётся платить больше. Предельные индексы изменения тарифов уже утвердил Рустэм Хамитов.
Распоряжение опубликовано на официальном портале
В подавляющем большинстве муниципалитетов Башкирии заложен рост в 8,3 процента. А, к примеру, в Уфе, в Стерлитамаке, в Салавате и ещё в нескольких городах и районах тарифы могут повыситься почти на 13 процентов.
Меньше повезло жителям Туймазов, шести сельсоветов Туймазинского района, Кумертау и Октябрьского. Там с 1 июля плату за коммуналку разрешено повысить на 14 процентов.