В Башкортостане в 2017 году вырастут коммунальные тарифы

Распоряжение опубликовано на официальном портале нормативно-правовой информации республики. Так, самый значительный рост цен с июля следующего года может ожидать жителей Бирска. Он ограничен потолком в 14,9 процентов.

В подавляющем большинстве муниципалитетов Башкирии заложен рост в 8,3 процента. А, к примеру, в Уфе, в Стерлитамаке, в Салавате и ещё в нескольких городах и районах тарифы могут повыситься почти на 13 процентов.

Меньше повезло жителям Туймазов, шести сельсоветов Туймазинского района, Кумертау и Октябрьского. Там с 1 июля плату за коммуналку разрешено повысить на 14 процентов.