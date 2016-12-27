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14:25 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане в 2017 году вырастут коммунальные тарифы

За коммунальные услуги в республике в следующем году придётся платить больше. Предельные индексы изменения тарифов уже утвердил Рустэм Хамитов.

Источник: РИА "Новости"

Распоряжение опубликовано на официальном портале нормативно-правовой информации республики. Так, самый значительный рост цен с июля следующего года может ожидать жителей Бирска. Он ограничен потолком в 14,9 процентов.

В подавляющем большинстве муниципалитетов Башкирии заложен рост в 8,3 процента. А, к примеру, в Уфе, в Стерлитамаке, в Салавате и ещё в нескольких городах и районах тарифы могут повыситься почти на 13 процентов.

Меньше повезло жителям Туймазов, шести сельсоветов Туймазинского района, Кумертау и Октябрьского. Там с 1 июля плату за коммуналку разрешено повысить на 14 процентов.

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